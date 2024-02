POL-RBK: Burscheid - Gasflaschen von Außengelände eines Baumarktes gestohlen

Odenthal (ots) - Am gestrigen Dienstag (30.01.) meldeten Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses im Straßerhof gegen 21:30 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim. Laut ihren Angaben hatten sie das Haus zuvor gegen 16:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Bislang unbekannte Täter erlangten durch das Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtigen Bereich unerlaubten Zugang zum Haus und durchsuchten ...

