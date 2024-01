Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbruch in Einfamilienhaus in Blecher

Odenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag (30.01.) meldeten Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses im Straßerhof gegen 21:30 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim. Laut ihren Angaben hatten sie das Haus zuvor gegen 16:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Bislang unbekannte Täter erlangten durch das Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtigen Bereich unerlaubten Zugang zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zur möglichen Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei hat eine Spurensicherung am Tatort veranlasst und sucht nun nach Zeugen. Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten darüber hinaus eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Sie erreichen das Fachkommissariat bei Bedarf unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell