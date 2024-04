POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein 24-jährige Mendener an der Werringser Straße, Ecke Nordwall, von einem unbekannten Täter aus einer Personengruppe heraus in einem verbalen Streit zunächst beleidigt. Im Verlauf der Streitigkeiten zog der Unbekannte ein Pfefferspray und sprühte dem 24-jährigen Mann damit ins Gesicht. Dieser musste danach medizinisch versorgt werden. Er erstattete eine Strafanzeige. (KaMa) Rückfragen bitte an: ...

mehr