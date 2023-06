FW-M: Unerwartete Abkühlung (Harthof)

München (ots) - Mittwoch, 21. Juni 2023, 11.54 Uhr Hanns-Seidel-Platz Am Mittwochmittag ist im U-Bahnhof Neuperlach eine junge Frau ins Gleisbett gefallen und überrollt worden. Mit schweren Verletzungen konnte die verunglückte Frau dennoch gerettet werden. Durch eine mögliche plötzliche Erkrankung stürzte die 30-jährige Frau in das Gleisbett und blieb reglos in der Mitte der Gleise liegen. Kurze Zeit später ...

mehr