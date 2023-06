Feuerwehr München

FW-M: Eine junge Frau stürzt ins Gleisbett (Neuperlach)

München (ots)

Mittwoch, 21. Juni 2023, 11.54 Uhr

Hanns-Seidel-Platz

Am Mittwochmittag ist im U-Bahnhof Neuperlach eine junge Frau ins Gleisbett gefallen und überrollt worden. Mit schweren Verletzungen konnte die verunglückte Frau dennoch gerettet werden.

Durch eine mögliche plötzliche Erkrankung stürzte die 30-jährige Frau in das Gleisbett und blieb reglos in der Mitte der Gleise liegen. Kurze Zeit später näherte sich bereits der Zug und überrollte die Frau. Über die Münchner Verkehrsbetriebe wurde der Notruf an die Integrierte Leitstelle abgesetzt.

Die Einsatzkräfte stellten das Einbremsen der Bahn und die Spannungsfreiheit des Gleisbereiches sicher und begaben sich mit einer Schleifkorbtrage unter den Zug. An der jungen Frau angekommen, konnten erste medizinische Maßnahmen eingeleitet werden. Nach kurzer Zeit wurde die Patientin in der Schleifkorbtrage ziehend durch den Rettungsschacht befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Die Besatzung eines Rettungswagens in Begleitung des Notarztes transportierten die Patientin in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Das ebenso alarmierte Kriseninterventionsteam (KIT) versorgte die zwei U-Bahn-Fahrer und eine Passantin vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im U-Bahnverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell