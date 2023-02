Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresore gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Dieb erbeutete in Erfurt zwei Tresore mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants in Gispersleben stellte gestern Morgen eine offene Tür des Ladens fest und verständigte die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass ein Dieb am Montagabend in dem Geschäft sein Unwesen getrieben hatte. Nachdem er erfolglos versucht hatte eine Kasse zu öffnen, stahl der unbekannte Täter kurzerhand zwei Tresore mit den Tageseinnahmen. Die Polizei sicherte am Tatort umfangreiches Beweismaterial und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JN)

