Feuerwehr München

FW-M: Zimmerbrand - zwei Verletzte (Schwabing)

München (ots)

Dienstag, 20. Juni 2023, 20.32 Uhr

Berliner Straße

Bei einem Küchenbrand sind am Dienstagabend zwei Frauen verletzt worden.

Nachbarn bemerkten Rauch in einem Mehrfamilienhaus im dritten Obergeschoss und alarmierten die Feuerwehr. Die Bewohnerinnen und Bewohner wussten, dass die 77-jährige Bewohnerin der Brandwohnung zu Hause war. Einige von ihnen versuchten die Frau aus der brennenden Wohnung zu retten. Wegen des schwarzen und giftigen Brandrauchs mussten sie jedoch den Versuch abbrechen. Zudem holte der Hausmeister einen Feuerlöscher und versuchte die Flammen zu löschen. Ihn hielt ebenfalls der Brandrauch auf. So blieb auch ihm nichts anderes übrig, als ins Freie zu flüchten. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte wurden bereits von mehreren Hausbewohnerinnen und Bewohner erwartet. Bei den ersten Erkundungen stellte der Einsatzleiter fest, dass auf dem Balkon der Brandwohnung die Bewohnerin stand und das Treppenhaus verraucht war. Die Dame war dort nicht in Gefahr. Während der Atemschutztrupp auf den Weg in den dritten Stock war, flüchtete noch eine 62-Jährige durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie. Sie wurde sofort von Rettungsdienstpersonal untersucht und in ein Krankenhaus transportiert. Die Flammen in der Küche konnten schnell gelöscht werden. Die Kräfte führten die 77-Jährige anschließend nach unten. Nach einer kurzen Untersuchung wurde auch sie in ein Münchner Krankenhaus transportiert.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, sowie die Höhe des Sachschadens sind der Feuerwehr nicht bekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell