POL-MK: Papiercontainer-Brand/ Schäden in Kleingartenanlage

Plettenberg (ots) - Eine 67-jährige Plettenbergerin wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in ei-nem Discounter an der Breddestraße bestohlen. Während sie ab 11.45 Uhr ihre Wa-ren einsammelte, stellte sie ihre Handtasche auf den aufklappbaren Sitz des Ein-kaufswagens. Als sie um 12.17 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche steckte. Gegenüber der Polizei berichtete sie, dass sie während des Einkaufs von ...

