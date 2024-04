Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub/ Taschendiebstahl

Hemer (ots)

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr kam es zu einem versuchten Raub auf eine Lotto-Geschäft an der Hauptstraße. Unter der Angabe, einer Schusswaffe mit sich zu führen und diese auch einzusetzen, forderte der unbekannte Täter Geld. Es kam zu einer Rangelei zwischen dem Unbekannten und der 56-jährigen Kassiererin, dann flüchtete der Täter ohne Beute. Die in unmittelbarer Nähe befindliche Personen zeigten auf die Hilferufe der Kassiererin keinerlei Reaktion. Die Polizei bittet, Hinweise auf den Täter persönlich auf der Polizeiwache in Hemer oder unter der Telefonnummer 02372-90990 zu melden.

Einer 87-jährigen Hemeranerin wurde am Dienstagmittag auf dem Weg zur Apotheke oder in der Apotheke an der Elsa-Brandström-Straße die Geldbörse aus dem Einkaufstrolley entwendet. Sie erstattete eine Strafanzeige. (KaMa)

