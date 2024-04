Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Brand einer Garage mit übergreifenden Flammen

Pforzheim (ots)

Niefern-Öschelbronn - Am Freitagnachmittag geriet in Niefern-Öschelbronn eine Garage in Brand und verursachte einen hohen Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 15:45 Uhr von mehreren aufmerksamen Bürgern ein Brand in der Allmendstraße bemerkt. Das Feuer breitete sich über eine Garage auf eine angrenzende Fassade eines Wohnhauses aus. Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf eine Vorsatztat vor. Der Brand könnte im Zusammenhang mit zurückliegenden Schweißarbeiten entstanden sein. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 350.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Niefern-Öschelbronn und Wurmberg mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 60 Mann, das DRK mit 6 Mann sowie eine Funkstreife des Polizeireviers Mühlacker.

