POL-Pforzheim: (CW, MA) Calw, Mannheim - 34-jähriger untergebrachter Mann eigenständig in die Entziehungsanstalt zurückgekehrt - 1. Nachtrag zur Gemeinsame Pressemitteilung der StA Mannheim und des PP Pforzheim

Pforzheim (ots) - Nach derzeitigem Sachstand konnte am Freitagmorgen ein Mann, welcher auf Grund eines Urteils des Amtsgerichts Mannheim in einer Entziehungsanstalt im Landkreis Calw untergebracht war, fliehen. Im Zuge eines begleiteten Arztbesuchs in Calw nutzte er eine günstige Gelegenheit und flüchtete. Das ...

mehr