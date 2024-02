POL-DO: Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund stoppen rücksichtslose Raser in der Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0221 Was eine normale Verkehrskontrolle wegen überhöhter Geschwindigkeit werden sollte, ist in der Nacht zu Donnerstag (29. Februar) in einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme geendet. Polizeibeamte nahmen einen 27-jährigen Dortmunder vorläufig fest. Der Mann war ihnen in seinem Auto gegen 1.35 Uhr auf der Evinger Straße ...

mehr