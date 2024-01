POL-DN: Geschäftseinbruch

Merzenich (ots) - Eingebrochen wurde in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Merzenich - Girbelsrath in der Zeit von Samstag (30.12.2023), 12:00 Uhr bis Dienstag (02.01.2024), 10:00 Uhr. Während sich der Bewohner im Urlaub befand, verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnräume des Hauses. Dort betraten sie das Schlafzimmer und durchsuchten dort mehrere Kommoden. Ob etwas ...

