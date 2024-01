POL-DN: Berauscht im Auto unterwegs: Pkw-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Düren (ots) - Bislang Unbekannte nutzten in der Silvesternacht die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in der Dürener Südstraße und brachen dort ein. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Sonntag (31.12.2023) und 09:00 Uhr am Montag (01.01.2024) drangen der oder die Täter in die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein, durchwühlten Schränke und Kommoden und stahlen Bargeld in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei ...

