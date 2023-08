Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brandschutztag der Feuerwehr in Hünxe lockte zahlreiche Besucher an

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Hünxe (ots)

Am heutigen Sonntag fand in Hünxe ein spannender Brandschutztag für Jung und Alt statt. Die von der Einheit Hünxe organisierte Veranstaltung bot nicht nur informative Einblicke in die Welt der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch unterhaltsame Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Das sonnige Wetter trug zur feierlichen Atmosphäre bei, als sich die Tore des Gerätehauses an der Alten Weseler Straße öffneten. Ein Highlight für die jüngsten Besucher war zweifellos die bunte Hüpfburg, auf der die Kinder nach Herzenslust springen und spielen konnten. Wasserspiele sorgten für Abkühlung an diesem heißen Tag.

Die Fahrzeugausstellung zog Technikbegeisterte an, die die Gelegenheit nutzten, die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe zu betrachten. Besonders beeindruckend war der Überschlagsimulator der Dekra, der den Besuchern einen realistischen Eindruck von der Wichtigkeit des Anschnallens im Fahrzeug vermittelte. Ein spannendes Highlight waren die Einsatzübungen im Rahmen der technischen Hilfeleistung, die von den Einheiten Drevenack und Bruckhausen durchgeführt wurden. Mit beeindruckender Präzision zeigten die Feuerwehrleute, wie sie bei Verkehrsunfällen vorgehen und Menschen aus gefährlichen Situationen retten. Eine Fettbrandsimulation veranschaulichte zudem eindringlich die Gefahren von brennendem Fett und das richtige Verhalten in solchen Situationen. Die Übung der Rettungshundestaffel Wesel und Umgebung war nicht nur lehrreich, sondern zeigte auch die enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier im Rettungseinsatz. Die gut ausgebildeten Hunde beeindruckten mit ihrer Fähigkeit, vermisste Personen aufzuspüren und so lebensrettende Hilfe zu leisten. Ein besonderer Dank gilt der benachbarten Feuerwehr Schermbeck, die mit ihrer Drehleiter die Übung der Rettungshundestaffel unterstützte.

Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Kühle Getränke und Leckeres vom Grill sorgten für die nötige Stärkung der Besucher. Die lockere Atmosphäre bot Gelegenheit für Gespräche zwischen den Besuchern und den Feuerwehrleuten, die geduldig Fragen beantworteten und wertvolle Tipps für den Alltag gaben. Insgesamt bot der Brandschutztag in Hünxe nicht nur eine informative Plattform für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch eine unterhaltsame Möglichkeit für die ganze Familie, einen spannenden Tag zu erleben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell