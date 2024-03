POL-KS: Polizei in Nordhessen mit verstärkten Kontrollen am "Carfreitag" gegen Raser und Lärmbelästigungen

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Montagabend am Holländischen Platz entblößt und in aller Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine 24 Jahre alte Frau aus Kassel war um 20:45 Uhr beim Verlassen der Unterführung in Richtung Uni-Gelände auf den Exhibitionisten aufmerksam geworden. Sie war daraufhin ...

