Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Polizeieinsatz wegen Schüssen auf Passanten in Wilhelmshöher Allee: Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:06 Uhr, veröffentlichte Erstmeldung zu dem Vorfall.)

Kassel: Nachdem heute Morgen gegen 9 Uhr zwei Passanten im Bereich der Haltestelle Kirchweg in Kassel von einem zunächst unbekannten Täter offenbar durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe verletzt worden waren, konnte die Polizei soeben einen Tatverdächtigen festnehmen. Intensive Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo sowohl zu einem gleichgelagerten Vorfall am 17. März 2024 (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5737879) als auch zu den Taten am heutigen Montagmorgen hatten Hinweise auf einen 32-Jährigen aus Kassel ergeben. Aufgrund von Zeugenangaben und Auswertungen von Überwachungskameras ließ sich der Verdacht am heutigen Vormittag weiter erhärten. Durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos konnte der Tatverdächtige schließlich gegen 11:45 Uhr in seiner Wohnung unverletzt festgenommen werden. Er machte dabei einen verwirrten Eindruck. Die weiteren Ermittlungen zu einem möglichen Tatmotiv sowie die Durchsuchung seiner Wohnung nach dem Tatmittel dauern aktuell an.

Die beiden verletzten Passanten, zwei Männer aus Kassel im Alter von 23 und 51 Jahren, müssen nach derzeitigen Erkenntnissen in Krankenhäusern operiert werden. Sie waren durch die Schüsse am Bein beziehungsweise im Gesicht verletzt worden.

Aktuell ist die Straßenbahn-Haltestelle Kirchweg noch zur Spurensicherung abgesperrt. Die Fahrbahn der Wilhelmshöher Allee für Kraftfahrzeuge ist wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell