Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz in Wilhelmshöher Allee: Unbekannter verletzte Passanten; Fahndung nach Täter läuft

Kassel (ots)

Kassel: Aktuell kommt es in der Wilhelmshöher Allee in Kassel zu einem Polizeieinsatz. Die Kasseler Polizei fahndet dort mit einem größeren Aufgebot nach einem noch unbekannten Täter, der offenbar an der Haltestelle Kirchweg aus der Distanz zwei Passanten verletzt hat. Die Opfer meldeten sich gegen kurz vor 9 Uhr bei der Polizei. Nach den ersten Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass der Täter die Passanten mit einer Luftdruckwaffe verletzt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich eher um leichtere Verletzungen handeln, beide Personen werden momentan medizinisch versorgt. Die Polizei fahndet aktuell mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter. Die Haltestelle Kirchweg sowie die Wilhelmshöher Allee in beide Fahrtrichtungen sind aktuell wegen des Polizeieinsatzes gesperrt.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell