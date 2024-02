Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Alsfeld. An einem Rolltor eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Au" hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (28.02.). Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es den Einbrechern jedoch nicht, in den Verkaufsraum zu gelangen. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Ein Einfamilienhaus in der Seebergstraße wurde am Mittwochabend (28.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Aufmerksame Zeugen wurden auf den Einbruch aufmerksam. In der Folge ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Tatvorhaben ab und flüchteten. Ob und was genau die Täter entwendeten, ist bislang noch unklar. Einer der Täter kann als männlich, circa 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er schwarze Oberbekleidung, eine blaue Jeans, eine dunkle Wollmütze und einen dunklen um das Gesicht gewickelten Schal getragen haben. Ein zweiter Täter soll grüne Oberbekleidung angehabt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

