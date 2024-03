Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vergebliche Flucht nach Raub mit Messer in Innenstadt: Streifen nehmen 22-Jährigen fest; nun droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Schnell zur Stelle waren mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere nach einem Raub mit Messer in der Innenstadt am gestrigen Donnerstagmorgen. Unmittelbar nach dem Notruf des überfallenen 48 Jahre alten Mannes aus Kassel gegen 8:15 Uhr hatten die Streifen die Fahndung nach dem Täter aufgenommen, der zu Fuß vom Tatort in der Mauerstraße in Richtung Lutherplatz geflüchtet war. Beamte hatten den Tatverdächtigen wenige Augenblicke später in der Spohrstraße entdeckt, wo er in einem Hinterhof auf ein erhöhtes Parkdeck rannte und sich aus seiner aussichtslosen Situation zunächst durch einen Sprung aus etwa drei Metern Höhe rettete. Offenbar unbeschadet setzte er seine Flucht in Richtung Lutherplatz fort, wo allerdings bereits weitere Polizisten Position bezogen hatten und ihn dort schließlich festnehmen konnten. Der festgenommene 22-Jährige aus Algerien, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, steht im Verdacht, den 48-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihn seines Bargelds beraubt zu haben. Die Beamten brachten den bereits bei der Polizei bekannten Tatverdächtigen nach seiner Festnahme in das Polizeigewahrsam. Er soll am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.

