Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet am 26. März Infostand zum Thema Einbruchschutz in Fuldatal-Ihringshausen an

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen: Die Zahlen von Keller-Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern sind im vergangenen Jahr in Kassel und auch in angrenzenden Landkreiskommunen wie Fuldatal erheblich gestiegen. Die Polizei hat den Druck auf Straftäter in diesem Deliktsbereich durch die Einrichtung einer besonderen Organisationseinheit, der BAO Mars, bereits deutlich erhöht. Neben der Verfolgung der Straftäter gehört zur Bekämpfung dieses Deliktsbereichs auch die Präventionsarbeit und die Aufklärung über wirksame Sicherungsmöglichkeiten.

Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten auch vor diesem Hintergrund der gestiegenen Zahlen bei Keller-Einbrüchen am Dienstag, dem 26. März 2024, von 13:30 bis 15:30 Uhr, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz auf dem REWE-Parkplatz in der Ihringshäuser Straße 161 in 34233 Fuldatal an. Dort werden sie kostenlos unter anderem über technische und elektronische Sicherheit, Sicherung von Kellerräumen und das Thema "Wachsame Nachbarschaft" informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell