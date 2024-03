Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch und Vandalismus bei Kleintierzoo: Täter nehmen auch altes blaues Damenfahrrad mit; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Zu einem Einbruch und Schäden durch Vandalismus ist es in der Nacht zum Dienstag bei einem Kleintierzoo in der Straße "Roterkopfweg" im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe gekommen. Besonders auffällig bei diesem Fall ist, dass die Täter vom Tatort neben 10 Bierflaschen auch ein mindestens 60 Jahre altes blaues Damenfahrrad mit Körben vorne und hinten mitnahmen. Insgesamt spricht das Spurenbild eher für jüngere Täter. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nehmen an, dass die Täter auf der Flucht mit dem alten Damenrad aufgefallen sein könnten und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 6:45 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hatten verschiedene Schlösser aufgebrochen und sich so gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück und den dortigen Gebäuden verschafft. Zu allem Ärgernis entwendeten sie nicht nur Bargeld, Lebensmittel und das Fahrrad, sie beschädigten auch noch diverse Schränke, Türen und andere Gegenstände durch Beschmieren mit Symbolen oder Schriftzügen. Dazu nutzten sie offenbar Spraydosen und Farbstifte, die sie am Tatort gefunden hatten. Auch Lebensmittel schmierten sie an Wände oder auf den Boden. Die Höhe des dadurch verursachten Sachschadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Beamten des K 21/22 bitten Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Einbruch und Vandalismus oder mit der Flucht der Täter auf dem alten blauen Damenrad gemacht haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell