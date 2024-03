Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheiben von mehreren Autos mit Hammer eingeschlagen: Streife nimmt 35-Jährige fest

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Eine Frau, die mit einem Hammer durch Straßen in der Unterneustadt lief und Scheiben von geparkten Autos einschlug, rief am gestrigen Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Mehrere Passanten hatten deswegen gegen 23 Uhr über den Notruf 110 beim Polizeipräsidium Nordhessen angerufen, woraufhin die Beamten der Leitstelle sofort Streifenwagen zum Ort des Geschehens schickten. Dort angekommen machten Zeugen die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost sogleich auf die besagte Frau aufmerksam, die daraufhin festgenommen wurde. Bei der in Kassel wohnenden 35-Jährigen fanden die Beamten tatsächlich noch den Hammer, mit dem sie offenbar auf die Fahrzeugscheiben eingeschlagen hatte. Insgesamt stellten die Polizisten fünf in der Christophstraße und Sternstraße abgestellte Autos fest, bei denen eine oder sogar mehrere Scheiben eingeschlagen worden waren. Die 35-Jährige muss sich nun wegen der Sachbeschädigungen verantworten. Warum sie auf die geparkten Autos losgegangen war, ist bislang noch unklar. Die Beamten brachten sie jedoch zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam, wo sie die Nacht verbringen musste. Die Ermittlungen gegen die 35-Jährige dauern an.

