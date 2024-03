Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gurtkontrollen der nordhessischen Polizei: Jeder Vierte nicht angeschnallt

Kassel (ots)

Nordhessen:

Bei Verkehrskontrollen in ganz Nordhessen legte die Polizei in der vergangenen Woche besonderes Augenmerk auf die Gurtpflicht der Fahrzeuginsassen. Insgesamt 1.647 Fahrzeuge wurden im Rahmen der europaweiten Aktionswoche "ROADPOL Seatbelt" in Stadt und Landkreis Kassel sowie den Landkreisen Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner und dem Schwalm-Eder-Kreis angehalten und kontrolliert. Insgesamt 422 Verstöße gegen die Gurtpflicht stellten die Beamten bei den Verkehrskontrollen fest, wobei es sich in zwölf Fällen um Kinder handelte, die nicht angeschnallt waren. Damit waren insgesamt 26 Prozent der kontrollierten Insassen und somit etwa jeder Vierte ohne den erforderlichen Sicherheitsgurt unterwegs, was nun Bußgelder von mindestens 30 Euro nach sich zieht. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei drei Verkehrskontrollen Drogen und stellten die Rauschmittel sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell