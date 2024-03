Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit hoher Geschwindigkeit auf A 7 vor Polizei geflüchtet: Dichter Verkehr stoppt drogenberauschten Fahrer

Kassel (ots)

Autobahn 7, Nordhessen: Die Flucht vor einer Polizeistreife mit Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 200 km/h trat in der vergangenen Nacht ein offenbar drogenberauschter Autofahrer auf der A 7 bei Kassel an. Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal hatten den schwarzen Audi A 6 gegen 00:20 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Kassel-Mitte in Fahrtrichtung Norden anhalten wollen, da er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Als der Fahrer des Audis das Blaulicht sah, gab er jedoch Gas und raste mit mehr als 200 km/h davon. Um sich und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, brach die Streife die weitere Verfolgung zunächst ab, traf aber bereits kurze Zeit später wieder auf den geflüchteten Audi. Er war kurz vor dem Parkplatz Staufenberg im dichten Verkehr stecken geblieben und erkannte anscheinend seine ausweglose Situation. So leistete er den Aufforderungen der Polizei dieses Mal Folge, indem er auf den Parkplatz fuhr und dort anhielt, wo die Beamten ihn schließlich festnahmen.

Der 23-Jährige aus Kassel hat aktuell keinen Führerschein und geriet zudem in den Verdacht, unter Drogeneinfluss zu stehen. Aus diesem Grund musste er die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Des Weiteren stellten die Beamten vorsorglich seinen Autoschlüssel sicher. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen der Drogenfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da ihm ebenfalls vorgeworfen wird, sich "mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtlos fortbewegt zu haben, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen" und dies gemäß § 315d Strafgesetzbuch, "Verbotenes Kraftfahrzeugrennen", unter Strafe steht, muss er sich auch wegen dieses Straftatbestands verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell