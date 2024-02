Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit Gefährdung anderer, Zeugen gesucht

Gehren (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr versuchte eine Polizeistreife in der Ortslage Jesuborn einen roten VW Caddy anzuhalten und zu kontrollieren. Dessen Fahrer jedoch gab Gas, ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Polizei und brauste davon. Auf siner Flucht vor der Polizei überfuhr er in Gehren mehrfach Kreuzungen mit hohem Tempo, obwohl er die Vorfahrt anderer hätte beachten müssen, mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um einen Unfall mit ihm zu vermeiden. Die Flucht führte über das Gewerbegebiet in die Ortsmitte und endete schließlich am Ortsausgang Richtung Möhrenbach. Die Autofahrer, welche durch den roten Caddy gefährdet wurden oder hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizei unter Tel: 03677-601124 zur Fallnummer: 50262 zu melden, sie sind wichtige Zeugen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell