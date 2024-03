Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Keller-Einbrecher scheitern an gut gesicherter Kellertür und werden festgenommen: 34-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Eine gut gesicherte Kellertür wurde in der Nacht zum heutigen Donnerstag zwei mutmaßlichen Keller-Einbrechern in der Kasseler Nordstadt zum Verhängnis. Die beiden Männer hatten gegen Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus nahe der Henkelstraße versucht, die Tür zum Keller gewaltsam aufzutreten. Da die mit einem biometrischen Schloss gesicherte und massive Aluminium-Tür jedoch standhielt, wurden Hausbewohner auf die Tat aufmerksam. Sie hielten die beiden Männer bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen des Polizeireviers Nord fest. Die Polizeibeamten fanden bei den 37 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen anschließend auch Aufbruchswerkzeug und mögliches Diebesgut aus anderen Taten. Beide Männer sind zudem bereits wegen Eigentumsdelikten bei der Polizei bekannt, weshalb sie vorläufig festgenommen wurden. Da der 40-Jährige über einen festen Wohnsitz in Kassel verfügt und keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 37-jährige, aus Marokko stammende Tatverdächtige hat momentan jedoch keinen festen Wohnsitz und befindet sich aktuell noch in Polizeigewahrsam. Da schon mehrere andere Strafverfahren gegen ihn laufen, wird derzeit geprüft, ob er zwecks Untersuchungshaft einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige dauern an.

