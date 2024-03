Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Plötzlich angehalten und Mitfahrer aussteigen lassen: Polizei sucht unbekannten Fahrer nach Auffahrunfall in Kurt-Wolters-Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Nach einem Auffahrunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw mit vier Leichtverletzten in der Kurt-Wolters-Straße am gestrigen Mittwochabend sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten und bittet um Zeugenhinweise. Der noch unbekannte Fahrer soll laut Zeugen ohne Vorankündigung plötzlich auf der viel befahrenen und zweispurigen Straße rechts angehalten und einen Mitfahrer rausgelassen haben, woraufhin es hinter ihm zu dem Auffahrunfall kam. Ohne sich um den möglicherweise mitverschuldeten Unfall zu kümmern, war der Fahrer dieses Pkw, ein silbernes Fahrzeug mit Kasseler Kennzeichen, anschließend weitergefahren. Der zuvor ausgestiegene Mitfahrer soll laut Zeugen weggerannt sein. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Ereignete hatte sich der Zusammenstoß gestern gegen 18:00 Uhr. Alle drei Fahrzeuge waren auf der Kurt-Wolter-Straße in Richtung Holländischer Platz unterwegs. Der Fahrer des silbernen Pkw soll ohne zu blinken angehalten haben, um seinen Mitfahrer rauszulassen. Eine dahinterfahrende 46-Jährige aus Niestetal hatte mit ihrem 3er BMW stark bremsen müssen, um ihr Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Der nachfolgende 38-jährige Fahrer eines Linienbusses schaffte es jedoch nicht mehr, den Bus zum Stillstand zu bringen und fuhr auf den BMW auf. Dabei zogen sich sowohl die 46-jährige BMW-Fahrerin als auch ihre beiden 6 und 10 Jahre alten Kinder und ein 22-jähriger Fahrgast im Linienbus leichte Verletzungen zu. Die drei verletzten BMW-Insassen wurden von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Fahrgast des Busses konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. An dem Linienbus war ein Frontschaden von ca. 10.000 Euro entstanden. An dem BMW war nach Einschätzung der am Unfallort eingesetzten Beamten des Reviers Mitte ein Totalschaden von etwa 15.000 Euro entstanden.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Pkw mit Kasseler Kennzeichen geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

