POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person und Sachschaden

Unna (ots) - Am 25.11.2023 (Sa.), gegen 02:20 Uhr, sprengten Unbekannte einen Briefkasten in der Dortmunder Straße in Unna. Ein Zeuge wurde durch den lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und bemerkte den gesprengten Briefkasten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

