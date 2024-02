POL-FR: Zimmerbrand im Verwaltungsgebäude eines Campingplatzes

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 15.02.2024, gegen 17.55 Uhr befuhr ein Autofahrer die Zähringerstraße in Freiburg, in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe einer Tankstelle wollte dieser verbotswidrig nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und übersah hierbei offenbar die ordnungsgemäß von Hinten herannahende Straßenbahn. Es kam zur Kollission der beiden Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Unfall nicht ...

