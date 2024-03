Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entblößte sich am Holländischen Platz: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Montagabend am Holländischen Platz entblößt und in aller Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine 24 Jahre alte Frau aus Kassel war um 20:45 Uhr beim Verlassen der Unterführung in Richtung Uni-Gelände auf den Exhibitionisten aufmerksam geworden. Sie war daraufhin schnell weitergegangen und hatte die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief anschließend jedoch leider ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter. Es soll sich um einen ca. 1,85 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe gehandelt haben, der eine normale Statur und kurze blonde Haare hatte und einen grauen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans sowie weiße Sneaker trug. Zudem soll er eine FFP2-Maske getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

