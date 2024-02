Polizei Paderborn

POL-PB: Polizeiliche Geschwindigkeitsmessungen - drei Fahrverbote, viele zu schnell

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Donnerstag (22.02.) führte die Kreispolizeibehörde Paderborn auf der B1 in Bad Lippspringe Geschwindigkeitsmessungen durch.

Zwischen den Abfahrten Schlangen und Bad Lippspringe in Fahrtrichtung Paderborn liegt die erlaubte Geschwindigkeit bei 100 km/h.

Die eingesetzten Mitarbeiter stellten hier insgesamt 112 teils erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Diese Autofahrer erwarten nun Buß- und Verwarnungsgelder.

In drei Fällen müssen die Autofahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Der Fahrer eines Opel Astras war mit 150 km/h unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Das gilt auch für einen BMW-Fahrer, der mit 148 km/h gemessen wurde. Mit 177 km/h noch schneller unterwegs war der Fahrer eines Cupra Kombis. Er muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

