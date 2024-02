Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bäckerei

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Freitag (23.02.) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch eine rückwärtige Tür in die Innenräume einer Bäckerei an der Detmolder Straße ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Zudem rissen die Täter einen Tresor aus der Wandverkleidung und versuchten ihn zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Eine Geldkassette wurde aufgehebelt, das Geld wurde entnommen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

