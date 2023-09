Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gemeldeter Zimmerbrand im Keller

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: Zimmerbrand

Datum: 14.09.2023

Uhrzeit: 14:17 Uhr

Einsatzort: Bruckstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Am Donnerstagmittag wurden alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Alpen mit dem Einsatzstichwort "Brand 3 - Zimmerbrand" in die Bruckstraße alarmiert. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter konnte eine Verrauchung des Treppenhauses festgestellt werden, nach Befragung der Bewohner sollte es im Keller brennen. Sofort ging ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Ein Entstehungsbrand an einem Kühlschrank konnte mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und das Brandobjekt ins Freie gebracht werden. Eine Person wurde durch den nachalarmierten Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Die umliegenden Bereiche wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Haus mit einem Überdrucklüfter entraucht.

Die Einsatzstelle konnte nach ca. einer Stunde an die Polizei übergeben werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Bruckstraße zwischen der Bahnhofstraße und der Kreuzung An der Vorburg durch die Polizei voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell