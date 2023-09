Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Zwei Einsätze am Dienstagnachmittag - Verkehrsunfall auf circa 150 Meter Länge und ausgelöste Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 05.09.2023

Uhrzeit: 15:45 Uhr

Einsatzort: Sonsbecker Straße Ecke Dorfstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Auf der Sonsbecker Straße Ecke Dorfstraße war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle zog sich über eine Strecke von circa 150 Metern und musste gegen den fließenden Verkehr abgesperrt werden. Darüber hinaus wurde der Brandschutz sichergestellt. Zwei verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Während der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft an den Gerätehäusern kam es um 17:00 Uhr zu einer erneuten Alarmierung. Diesmal schrillten die Melder aller drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Alpen. In einer Alpener Senioreneinrichtung kam es zu einer Auslösung der dortigen Brandmeldeanlage. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung. Somit konnten die in Einsatzkräfte wieder abrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell