Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten am Mittwochabend (07.08.2024) in der Innenstadt einen 25-jährigen Autofahrer an, der ohne Führerschein und ohne mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Die Polizisten wurden gegen 21.45 Uhr an der Einmündung Körnerstraße / Hindenburgstraße auf den VW aufmerksam, weil der Fahrer verbotswidrig nach links abbog. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle forderten die Beamten den 25-Jährigen dazu auf, ihnen seinen Führerschein auszuhändigen. Daraufhin sagte er ihnen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei einer Überprüfung des VW stellte sich außerdem heraus, dass der 25-Jährige vor Fahrtantritt Kennzeichen daran befestigt hatte, die auf die ein anderes Fahrzeug zugelassen war. Die Beamten stellten die Kennzeichenschilder sicher und zeigten den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung sowie der Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

