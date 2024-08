Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub in Altenhagen - Mann in Auto auf Parkplatz überfallen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Dienstag, 06.08.2024, Opfer eines Raubüberfalles. Er saß gegen 00:10 Uhr in seinem Auto auf einem Supermarktplatz in der Altenhagener Straße, als eine Person an die Fahrertür herantrat und nach einer Zigarette fragte. Kurz darauf schlug dieser auf ihn ein. Zeitgleich öffneten zwei weitere Männer die Beifahrertür. Die Räuber entrissen dem 32-Jährigen eine Bauchtasche der Marke Calvin Klein. In dieser befanden sich mehrere tausend Euro sowie die Ausweisdokumente des Opfers. Anschließend flohen die Täter in Richtung Fehrbelliner Straße. Der Schläger wird als circa 30 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, weiße Hose. Der 32-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas gesehen oder kann Angeben zu dem Geschehen tätigen? Die Rufnummer für Hinweise lautet 02331 986 2066. (hir)

