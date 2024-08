Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Auto - Zeugin alarmiert Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagabend (05.08.2024) griff ein 27-jähriger Dortmunder in einem PKW in der Innenstadt seine 24-jährige Lebensgefährtin an. Eine Verkehrsteilnehmerin wurde gegen 23.45 Uhr in der Straße Am Hauptbahnhof auf den Streit aufmerksam und alarmierte die Polizei. Zuvor stand sie an einer Ampel mit ihrem Auto hinter dem PKW des streitenden Paares. Sie konnte sehen, dass die Fahrerin bei Grün nicht sofort losfuhr und kurz darauf direkt in einer Einfahrt hielt. Dann erkannte sie, dass der Beifahrer mit seinen Fäusten auf die Frau hinterm Steuer einschlug. Mehrere Zeugen eilten der 24-Jährigen zur Hilfe. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. (sen)

