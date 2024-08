Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen - Diensthund eingesetzt und Warnschuss abgegeben

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Samstag, 03.08.2024, drangen zwei Einbrecher gegen 01:45 Uhr in eine Spielhalle an der Herdecker Straße ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Polizisten umstellten das Gebäude und forderten einen Diensthund an. Als plötzlich beide Einbrecher aus dem Gebäude fliehen wollten, ging einer von ihnen in Angriffshaltung und mit einem Vorschlaghammer bewaffnet auf die Polizisten los. Diese forderten ihn laut zum Stehenbleiben auf, was der Einbrecher missachtete. Die Beamten gaben einen Warnschuss ab, woraufhin sich beide Einbrecher in das Gebäude zurückzogen. Hier wurden der 32- und der 44-Jährige wenig später unter Einsatz des Diensthundes festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. In der Spielhalle stellte die Kripo zwei Brechstangen und Sturmhauben sicher. Es wurden Anzeigen wegen Widerstands und Einbruchsdiebstahls vorgelegt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell