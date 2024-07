POL-MS: Auffahrunfall auf der A1 - Drogenvortest positiv

Münster (ots) - Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes haben am vergangenen Montagnachmittag (01.07.) von 12 Uhr bis 18 Uhr Geschwindigkeitskontrollen Am Max-Klemens-Kanal in Höhe der Straße Im Brook durchgeführt. Insgesamt kam es bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an dieser Stelle zu 141 Geschwindigkeitsverstößen. 99 Verstöße lagen dabei im ...

mehr