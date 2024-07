POL-MS: Unfall auf Bundesstraße 51 - Alkoholisierter 30-Jähriger kollidiert mit Warnbaken

Münster (ots) - Noch vor Ende der Europameisterschaft kehren die mobilen Videobeobachtungsanlagen schon am kommenden Mittwoch (10.7.) an ihren alten Standort auf der Westseite des Hauptbahnhofs zurück. "Wir können die Videobeobachtung am Bahnhof früher wieder in Betrieb nehmen als erwartet", stellte ...

mehr