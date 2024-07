Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher im Havixburgweg - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (04.07) zwischen 10 Uhr und 16:45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Havixburgweg eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über eine Terrassentür in das Haus ein, indem sie diese einschlugen. Dann durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten, stahlen Bargeld und flüchteten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Text: Milena Rethmann

