Polizei Münster

POL-MS: Verdeckte Ermittlungen ermöglichen Festnahme von Drogendealer - 27-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Ermittler der Polizei Münster haben nach intensiven Ermittlungen einen Drogendealer im Bahnhofsbereich festgenommen.

Der 27-jährige Marokkaner steht im Verdacht, aus einer Wohnung in der Nähe des Bremer Platzes in größerem Umfang mit Kokain gedealt zu haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Beamten 333g Kokain, 333g Ecstasy-Tabletten und 6680 Euro Bargeld. Zudem befanden sich ein gestohlener E-Roller, mehrere vermutlich gestohlene Handys und viele neue Kleidungstücke mit Sicherungsetiketten in der Wohnung. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der Tatverdächtige versuchte vor den Polizisten durch das Dachfenster zu flüchten und kletterte auf das Dach. Er rutschte aus und stürzte in den dortigen Hof. Hinzugerufene Rettungssanitäter und ein Arzt versorgten den Schwerverletzten.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verkündete dem 27-Jährigen noch im Krankenhaus den Haftbefehl. Die Haft beginnt für der Mann nun im Justizvollzugskrankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell