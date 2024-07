Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte "Planenschlitzer" auf der A1 - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Zwischen Mittwochnachmittag (03.07., 16:15 Uhr) und Donnerstagmorgen (04.07., 07:20 Uhr) haben bisher unbekannte Täter auf der Autobahn 1 bei Münster mindestens an zehn Lkw die Planen der Auflieger aufgeschlitzt und nach möglichem Diebesgut gesucht.

Mehrere Lkw-Fahrer entdeckten nach dem Aufwachen auf verschiedenen Rastplätzen der A1, dass die Planen ihrer Fahrzeuge aufgeschlitzt waren. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen handelt es sich um den Parkplatz Bashake. In Fahrtrichtung Dortmund sind die Parkplätze Habichtswald, Exterheide, Aaabach, Gimbter Heide und Sandrup betroffen. Min-destens zehn Auflieger und Lkw wurden in diesem Zeitraum durch die Täter aufgeschlitzt und die Planen beschädigt. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut und auch zu weiteren Ge-schädigten dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

