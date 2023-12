POL-MK: Illegale Feuerwerkskörper gezündet - Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz

Hemer (ots) - Ein Quad der Marke Troxus wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Grundstück in der Straße In den Klippen entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

