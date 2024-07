Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes - 141 Verstöße und 4 Fahrverbote

Münster (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes haben am vergangenen Montagnachmittag (01.07.) von 12 Uhr bis 18 Uhr Geschwindigkeitskontrollen Am Max-Klemens-Kanal in Höhe der Straße Im Brook durchgeführt.

Insgesamt kam es bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an dieser Stelle zu 141 Geschwindigkeitsverstößen. 99 Verstöße lagen dabei im Verwarngeldbereich, also bis 55 Euro. In 42 Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Vier dieser Verkehrsteilnehmer werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Schnellste fuhr an dieser Stelle mit 99 km/h.

Ziel der Geschwindigkeitsüberwachung war die Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell