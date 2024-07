Polizei Münster

POL-MS: Sprayer fährt Polizeibeamten mit Rad an - Einsatzkraft leicht verletzt

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Samstagmorgen (06.07., 2 Uhr) zwei Deutsche gestoppt, welche in der Zumsandestraße Graffiti gesprüht hatten. Bei einem Fluchtversuch mit seinem Fahrrad verletzte einer der Sprayer einen Polizisten leicht.

Ein aufmerksamer Zeuge sah den 24-Jährigen und seinen 25-jährigen Begleiter dabei, wie sie Graffiti an Häuserfronten in der Zumsandestraße sprühten. Als alarmierte Polizeibeamte die beiden antrafen, versuchte der 24-Jährige zunächst auf seinem Fahrrad in Richtung Friedensstraße zu flüchten. Den 25-jährigen Komplizen konnten sie vor Ort festhalten. Kurze Zeit später blockierten zwei Beamte dem flüchtigen 24-Jährigen den Weg. Daraufhin fuhr der 24-jährige Deutsche einen der Beamten an und verletzte ihn dadurch leicht. Rettungskräfte brachten den Polizisten in ein Krankenhaus. Die verbliebenen Einsatzkräfte konnten den Täter festhalten. Ein Alkoholtest bei dem Sprayer ergab 0,84 Promille.

Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Text: Milena Rethmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell