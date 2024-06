Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw in der Bahnhofstraße in St. Ingbert-Rohrbach.

St. Ingbert-Rohrbach, Bahnhofstraße (ots)

Am 03.06.2024 zwischen 06:30 und 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in der Bahnhofstraße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte mit bislang unbekanntem Tatmittel die Heckklappe eines braunen Suzuki Jimny (IGB-Kreiskennzeichen) mit den Worten "Tier Mörder", wodurch Sachschaden am Pkw entsteht. Hiernach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Tel.: 06894/1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

