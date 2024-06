Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

St. Ingbert (ots)

Am 02.06.2024 kam es gegen 10:30 Uhr in der parallel zur Ensheimer Straße in St. Ingbert verlaufenden Zufahrtstraße zu den dortigen Anwesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in Höhe der Hausnummer 90 mit einem dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, wodurch dieser ein Stück nach vorne gegen den dortigen Zaun gedrückt wurde und diesen beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06894/1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell