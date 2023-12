Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in der Lenaustraße - PM Nr. 2

Brühl (ots)

Am Sonntagabend entwickelte sich gegen 20.23 Uhr womöglich aufgrund eines umgestürzten Kerzenständers ein Brand in einer Wohnung in einer Doppelhaushälfte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Anwesen bereits verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde jedoch komplett zerstört. Eine weitere Wohnung im Obergeschoss war durch den Rauch kontaminiert und für die Nacht ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Drei Bewohner wurden aufgrund einer vermuteten Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich laut Angaben der Feuerwehr auf ca. 90.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

